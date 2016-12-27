Стали известны последние слова пилотов рухнувшего Ту-154

Экспертам удалось расшифровать извлеченный из воды черный ящик Ту-154 и узнать, какие слова в свои последние минуты говорили пилоты самолета Минобороны. Данные предоставляет портал LIFE со ссылкой на источник в силовых структурах.
Бортовой самописец Ту-154 находился в относительно хорошем состоянии после его извлечения из Черного моря, поэтому экспертам не составило труда расшифровать данные, записанные на объекте. Кроме того, отмечают источник, осуществлявшая запись пленка не имела каких-либо существенных повреждений, что также ощутимо упростило работу лаборатории в Подмосковье. Согласно официальным данным, завершается разговор пилотов словами "Закрылки, с**а!", а после звучит высказывание второго члена экипажа "Командир, падаем". Как рассказал один из экспертов Федерации любителей авиации, у одного крыла, как правило, подъемная сила больше, а у второго напротив меньше. В случае, если закрылки не убираются или "прячутся" неравномерно, возникают достаточно мощные кренящие моменты, поэтому управлять лайнером очень тяжело.
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