Ту-154 столкнулся с поверхностью воды на скорости 510 км/ч

Разбившийся в акватории Черного моря самолет Ту-154 Минобороны России столкнулся с поверхностью воды на скорости около 510 километров в час, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.Собеседник агентства, не уточнив, на основе каких данных сделан такой вывод, отметил, что в момент столкновения самолет пытался совершить маневр вправо и летел с сильно задранным носом.— Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию. При этом, по пока непонятным причинам, самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 км/ч, — рассказал источник.Ранее СМИ сообщали, что характерные повреждения указывали на попытку посадить аварийный самолет на воду.Напомним, что самолет Министерства обороны России Ту-154 разбился утром 25 декабря в Черном море. На борту самолета находились 92 человека, все они погибли.

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