В Подпорожье возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации муниципального образования

Следственным отделом по городу Подпорожье СУ СК РФ по Ленобласти возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации муниципального образования «Вознесенское городское поселение», которого подозревают в растрате бюджетных средств.В следственном ведомстве рассказали, что 37-летний мужчина являясь главой муниципального образования в 2015 году был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка осуществления закупок для нужд муниципалитета в виде штрафов на общую сумму шесть тысяч рублей.Недолго думая, подозреваемый дал распоряжение бухгалтерии оплатить данные штрафы, наложенные на него лично, из средств муниципального образования.— На основании его распоряжения, бухгалтерия перевела денежные средства в сумме 6000 рублей, принадлежавшие муниципальному образованию, на счет управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области, в счет оплаты штрафов, наложенных на подозреваемого, — отмечают в СКР, добавив, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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