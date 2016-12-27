В Подпорожье возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации муниципального образования

Следственным отделом по городу Подпорожье СУ СК РФ по Ленобласти возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации муниципального образования «Вознесенское городское поселение», которого подозревают в растрате бюджетных средств.
В следственном ведомстве рассказали, что 37-летний мужчина являясь главой муниципального образования в 2015 году был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка осуществления закупок для нужд муниципалитета в виде штрафов на общую сумму шесть тысяч рублей. Недолго думая, подозреваемый дал распоряжение бухгалтерии оплатить данные штрафы, наложенные на него лично, из средств муниципального образования.
— На основании его распоряжения, бухгалтерия перевела денежные средства в сумме 6000 рублей, принадлежавшие муниципальному образованию, на счет управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области, в счет оплаты штрафов, наложенных на подозреваемого, — отмечают в СКР, добавив, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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