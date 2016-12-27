В Петербурге полицейские не смогли выстрелами остановить «Субару»

В понедельник, 26 декабря, около девяти часов вечера на пересечении Кубинской и Благодатной улиц правоохранители заметили автомобиль «Субару Форестер», двигавшийся с нарушениями ПДД, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
На требования правоохранителей об остановке водитель реагировать не стал и увеличил скорость. Наряд ДПС на служебном «Форде» организовал преследование внедорожника, который из-за пробки остановился на перекрестке Митрофаньевского шоссе и набережной Обводного канала. Сотрудники правопорядка попытались задержать правонарушителя, однако тот внезапно начал двигаться в сторону инспекторов. В соответствии с Законом «О полиции» полицейские применили табельное оружие. Один инспектор произвел шесть выстрелов, а второй совершил четыре выстрела по колесам правонарушителя.
В ответ злоумышленник сбил одного из правоохранителей и скрылся с места преступления. Автомобиль нарушителя был обнаружен спустя полчаса у дома 4 по улице Ялтинской. Водитель машины же скрылся с места происшествия. Сейчас полицейские ведут его поиски.
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