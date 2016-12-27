В Петербурге неизвестные отобрали у предпринимателя три миллиона рублей

Во вторник, 27 декабря, в полицию обратился 43-летний генеральный директор одной из коммерческих организаций города, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.Он рассказал, что накануне около девяти часов вечера у дома 6 на Варшавской улице двое неизвестных подошли к его автомобилю «Мазда-3» и, применив физическую силу, вырвали сумку с тремя миллионами рублей, после чего скрылись с места происшествия на другой машине.Сейчас правоохранители ведут розыск злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

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