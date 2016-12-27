Крушение Ту-154 над Черным морем: найден один из бортовых самописцев самолета

Крушение Ту-154 над Черным морем продолжает оставаться главной темой новостных лент.Согласно последним данным агентства ТАСС, специалистам удалось обнаружить на дне моря один из бортовых самописцев самолета. В ближайшее время «черный ящик» будет извлечен из воды. Также отмечается, что в районе крушения самолета были найдены тела трех погибших, а также большое количество останков.Ранее один из свидетелей катастрофы рассказал, что Ту-154 мог потерпеть крушение из-за ошибки пилотов. По словам сотрудника береговой охраны, самолет шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом. Кроме того, лайнер сразу начал быстрое снижение к поверхности моря, «как будто собирался совершить посадку».Напомним, самолет Минобороны России Ту-154 потерпел крушение утром 25 декабря над Черным морем. На борту лайнера находились 92 человека — журналисты, военные, а также артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Все они направлялись в Сирию.В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что рассматривается четыре основных версии причин крушения самолета Ту-154: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета. Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено, уточняет ФСБ.

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