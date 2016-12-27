На проспекте Маршала Блюхера тушили сразу два автомобиля

Во вторник, 27 декабря, в 1.46 у дома 25 по проспекту Маршала Блюхера загорелся автомобиль «Хендай», сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу.По словам пожарных, огонь уничтожил в корейской иномарке отсек двигателя, после чего перебросился на рядом стоящий автомобиль «Джили», где подпалил задние части кузова.В 2.15 пожар был ликвидирован усилиями двух пожарно-спасательных расчетов. В результате происшествия никто не пострадал.

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