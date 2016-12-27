ФСБ сообщила об обнаружении места падения Ту-154

В ФСБ сообщили об обнаружении места падения Ту-154 на расстоянии 1,5 км в акватории Черного моря на траверзе Хосты.— К месту обнаружения незамедлительно были направлены катера МЧС России «Алеот» и ПС ФСБ России «Жемчуг», вертолет МЧС России, водолазный катер Морской аварийно-спасательной службы Росморречфлота «Водолаз-32» с водолазами на борту, иные силы и средства поисково-спасательных служб, — сообщили в ФСБ.Ранее в ведомстве озвучили четыре основные причины крушения лайнера: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета. При этом отмечается, что признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено.Напомним, в воскресенье, 25 декабря самолет Минобороны России Ту-154 выполнявшее рейс Сочи – Латакия, через минуту после вылета (в 05.25 по мск), над акваторией Черного моря не вышел на связь и пропал с экранов радаров органов управления воздушным движением. На борту лайнера находились 92 человека — журналисты, военные, а также артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова.Так же стало известно, что Ту-154 прибыл в аэропорт Сочи из аэропорта Чкаловское (Московская область) в 03.43 по мск для осуществления дозаправки, которая изначально планировалась в Моздоке, но была перенесена в Сочи из-за сложных погодных условий.Фото: Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

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