ФСБ озвучило основные версии причины крушения Ту-154

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что рассматривается четыре основных версии причин крушения самолета Ту-154.
— Основными рабочими версиями остаются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета, — сообщили в ФСБ, отметив, что признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено. Напомним, самолет Минобороны России Ту-154 потерпел крушение утром 25 декабря над Черным морем. На борту лайнера находились 92 человека — журналисты, военные, а также артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Все они направлялись в Сирию.
В настоящее время продолжается поисковая операция. Специалисты изучили данные объективного контроля с радиолокационных средств, чтобы определить траекторию полета разбившегося Ту-154 и в выяснили, что самолет упал в шести километрах от берега.
Фото: Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164107-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.