ФСБ озвучило основные версии причины крушения Ту-154

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что рассматривается четыре основных версии причин крушения самолета Ту-154.— Основными рабочими версиями остаются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета, — сообщили в ФСБ, отметив, что признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено.Напомним, самолет Минобороны России Ту-154 потерпел крушение утром 25 декабря над Черным морем. На борту лайнера находились 92 человека — журналисты, военные, а также артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Все они направлялись в Сирию.В настоящее время продолжается поисковая операция. Специалисты изучили данные объективного контроля с радиолокационных средств, чтобы определить траекторию полета разбившегося Ту-154 и в выяснили, что самолет упал в шести километрах от берега.Фото: Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

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