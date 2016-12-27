Почти 20 тонн мяса исчезли по пути из Петербурга во Владимир

В воскресенье, 25 декабря, в полицию обратились представители коммерческой организации, которые рассказали, что 23 декабря со склада в 7-м Предпортовом проезде они отправили во Владимир фуру с замороженной говядиной массой 18,4 тонны, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. В итоге груз потерялся по пути, а водитель большегруза, который вез продукцию, на связь больше не выходил. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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