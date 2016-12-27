В Приозерске женщина едва не забила пенсионерку молотком

В субботу, 24 декабря, около шести часов вечера у одного из домов по улице Чапаева в городе Приозерске 47-летняя неработающая женщина во время внезапно возникшей ссоры нанесла несколько ударом молотком по голове 76-летней пенсионерки, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Злоумышленницу была задержана полицейскими по сообщению потерпевшей, которая была госпитализирована в больницу. После оказания медицинской помощи пожилую женщину направили на амбулаторное лечение. Отметим, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».
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