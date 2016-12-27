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Из московского ТЦ "Звездочка" эвакуированы посетители

Из торгового центра «Звездочка», что на западе Москвы, эвакуированы посетители. О необходимости покинуть здание объявили по громкой связи.

Из московского ТЦ "Звездочка" эвакуированы посетители


Около 13 часов 27 декабря администрация ТЦ «Звездочка», который расположен по адресу улица Покрышкина, дом 14, сообщила, что покупателям нужно выйти за пределы центра. Причиной тому, по неофициальным данным, послужили технические неполадки. Сразу после объявления к зданию подъехали полицейские. Торговый центр был окружен.

Как сообщил один из охранников комплекса, поступила информация о заложенной в здании взрывчатке. Полицейские службы от комментариев воздержались и направили журналистов за справкой в пресс-службу ГУВД РФ. Известно только, что в течение как минимум четырех часов с момента происшествия доступ в «Звездочку» будет запрещен.


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