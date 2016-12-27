СМИ: Божена Рынска бросала в активистов экскрементами из кошачьего лотка

О том, что в качестве "снарядов" послужили именно фекалии кота, Божена Рынска рассказала на своей странице в сети Facebook. По словам журналистки, активисты, наклеившие на ее окна снимки жертв крушения самолета Минобороны, намеревались пробраться в квартиру, но им это не удалось. В своем посте Рынская в очередной раз нелицеприятно отозвалась о сотрудниках СМИ, погибших в результате падения Ту-154 в море. Митингующим, решившим наклеить на окна упомянутые фото, женщина пожелала на Новый год столкнуться с той же участью, что и пассажиры лайнера. Запись блогера вновь вызвала бурные обсуждения среди пользователей сети.Агрессию со стороны общественности Божена Рынска вызвала тем, что нелестно отозвалась о гибели журналистов НТВ, находившихся на борту Ту-154. После этого с критикой в адрес журналистки выступили как отечественные звезды, так и политические деятели.

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