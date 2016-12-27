В Москве сотрудник ФСБ пострадал от упавшей на голову сосульки

Согласно последним данным, мужчина получил ушибленные раны теменно-затылочной области и сотрясение головного мозга. На данный момент он находится в больнице. Сообщается, что инцидент имел место на Мясницкой улице у дома номер 10.Очевидцы вызвали скорую помощь.

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