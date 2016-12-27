Новости Мытищи сегодня, происшествия, видео

informvest.netв обзоре на портале informvest.net.В подмосковных Мытищах возбуждено уголовное дело в отношении женщины, вытолкнувшей из окна своего семилетнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.«По данным следствия, в вечернее время 26 декабря 34-летняя жительница Калужской области, находясь в квартире по месту временного проживания в городе Мытищи, вытолкнула своего малолетнего ребёнка 2009 года рождения из окна 15-го этажа. От полученных повреждений малолетний скончался», — говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК России «Убийство малолетнего».В настоящее время женщина задержана, с ней проводятся следственные действия для установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании для подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров провёл брифинг для СМИ. Темы, которые интересовали журналистов, самые разные – административная реформа, экономика округа, строительство социальных объектов. «С точки зрения общих оценочных показателей в 2016 году мы сохраняем лидирующие позиции в Московской области. Мы завершили ряд социально значимых объектов капитального строительства: ввели в эксплуатацию одну школу и две крупных пристройки, центр единоборств, дом культуры в Марфино, несколько детских садов.Объём благоустройства сохранили на прежнем уровне: благоустроили 54 дворовых территории и создали новые детские площадки. В этом году была задача дополнительно организовать 3600 парковочных мест, мы это сделали. В 2017 году запланировано начать строительство школы на 1000 человек на месте старой школы №14. Предусмотрено финансирование строительства поликлиники в 25-м микрорайоне. Медицинское учреждение рассчитано на 250 детских и 250 взрослых посещений в сутки», — рассказал глава округа.Не осталась без внимания темы военных городков и переселения жильцов из ветхого и аварийного фонда. «Военные городки у нас не такая масштабная проблема, как в других муниципалитетах. У нас их немного. Мы проводили выездные совещания, встречались с жителями. Надо привести в порядок дворовые территории, подъезды. Основные функции для поддержания жизнедеятельности городков мы выполним: это вода, тепло, канализование. Что касается аварийного и ветхого жилья, то в 2016 есть успехи по данному направлению. Инвестор, который взялся за реализацию контракта по расселению аварийных домов, заложил первый пилотный дом. В этот дом в следующем году будут переселены жители из аварийных домов. Мы идём двумя направлениями: первое — договор на развитие застроенных территорий, второе — либо строить жильё самим, либо покупать на рынке», — ответил Виктор Азаров.На брифинге прозвучал вопрос и об экологии. Проект реабилитации Яузы с её притоками волнует многих мытищинцев. «Яуза официально вошла в программу Московской области как река, которая будет подвержена комплексной очистке. Разработана и передана в экспертизу проектная документация. Мы будем принимать непосредственное участие в реализации этого проекта. В области и в округе заложены финансовые средства на 2017 год. В следующем году, вероятно, сделаем благоустройство береговой зоны, а к концу года можем выйти на очистку русла реки», — сказал Виктор Азаров.В Ледовом дворце «Арена «Мытищи» прошла тематическая новогодняя вечеринка для молодёжи городского округа Мытищи. На праздник пришли более 700 молодых людей. Молодёжные центры «Звездный», «Маяк», Дворец молодёжи и танцевальный коллектив «Be Y.oursel.F» совместно с управлением по работе с молодёжью администрации городского округа Мытищи организовали настоящий молодёжный вечер.От имени главы городского округа Мытищи ребят поздравил начальник управления по работе с молодёжью Александр Лауэр: «В уходящем году мы с вами сделали очень много хороших дел, а, как известно, люди, которые много и хорошо работают, умеют хорошо и красиво отдыхать. Мы с подведомственными молодёжными центрами сделали всё возможное, чтобы сегодняшний праздник запомнился вам надолго. Желаю всем счастливого Нового года!».Красивые костюмы, элегантные платья, замысловатые украшения стали визитными карточками для посещения вечеринки. В фойе ледового дворца были организованы зоны настольных игр, выступления артистов оригинального жанра, интерактивные площадки, шоу барменов по изготовлению безалкогольных коктейлей, фотозоны, бесплатный инстапринтер. Состоялся и новогодний аукцион. За лучший новогодний наряд участникам вечеринки вручались подарки.Технологи-техники Мытищинского колледжа организовали для гостей стол с холодными закусками, показав тем самым своё волшебное мастерство и кулинарные способности. Для украшения стола студенты использовали различные фрукты: виноград, яблоки, бананы. Из них были собраны корзинки и фигурки. Завершился новогодний праздник огненным шоу.

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