В Якутии медведя переехали грузовиком (видео)

Страшные видеокадры появились в интернете, которые явно не рассчитаны на людей с ослабленной психикой. Речь идет о Якутии, где вахтовики на грузовом автомобиле "Урал" сначала догнали медведя, а затем несколько раз его переехали многотонной машиной.На видеозаписи, сделанной на камеру мобильного телефона, видно, как водитель "Урала", получающий призывы переехать животное от своих попутчиков, несколько раз переезжает медведя. После этого "Урал" прижимает медведя к земле. Животное пытается выбраться из-под колес, когда один из вахтовиков предпринимает попытку проткнуть голову животного железным прутом.По факту случившегося в Министерстве охраны природы Якутии начали проверку. «В действиях данных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, совершенное группой лиц, по предварительному сговору или организованной группой)», - рассказали в ведомстве, добавив, что этим делом заинтересовались сотрудники прокуратуры.Многие пользователи интернета назвали поведение людей чудовищным, отметив, что медведь был обессилен (это видно в начале видео, когда животное едва бредет по снегу). На комментарии о том, что медведи-шатуны ведут себя очень агрессивно и могут напасть на человека, пользователи ответили, что это не повод для издевательств над зверем. Один из пользователей также заметил, что кадры могли быть сделаны еще весной: «Дело весной кажется апрель, не шатун просто разбудили».В настоящее время ничего неизвестно о состоянии пострадавшего животного.

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