В Сети появилась 3D-реконструкция крушения Ту-154 под Сочи. Теперь пользователи смогу представить масштаб катастрофы, унесшей 92 человеческие жизни.
Напомним, ранее сообщалось, что самолет скрылся из экранов радаров всего через несколько минут после взлета из аэропорта Адлера. По словам очевидца, положение Ту-154 перед крушением напоминает мотоцикл, едущий на заднем колесе. Авиалайнер неестественно шел с задранным вверх носом на небольшой скорости, что выглядело явно неестественно. В определенный момент, стало казаться, что самолет сделает посадку на воде, снижаясь к морю.
Эксперты утверждают, по неведомой причине пилоты не выполнили запланированный маршрут полета. В 15 милях от аэропорта в Адлере должен был произойти разворот, но борт почему-то начал маневр на середине пути. Специалисты предполагают, что могла произойти ошибка пилотирования, которая привела к перегрузке пилотирования. Кроме того, не исключается неисправность техники.
На данный момент, на месте крушения самолета работают следователи, которые занимаются изучением обломков Ту-154, что, возможно, позволит пролить свет на причины масштабной трагедии.
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