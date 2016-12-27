В Сети появилась 3D-реконструкция крушения Ту-154 под Сочи











Напомним, ранее сообщалось, что самолет скрылся из экранов радаров всего через несколько минут после взлета из аэропорта Адлера. По словам очевидца, положение Ту-154 перед крушением напоминает мотоцикл, едущий на заднем колесе. Авиалайнер неестественно шел с задранным вверх носом на небольшой скорости, что выглядело явно неестественно. В определенный момент, стало казаться, что самолет сделает посадку на воде, снижаясь к морю.Эксперты утверждают, по неведомой причине пилоты не выполнили запланированный маршрут полета. В 15 милях от аэропорта в Адлере должен был произойти разворот, но борт почему-то начал маневр на середине пути. Специалисты предполагают, что могла произойти ошибка пилотирования, которая привела к перегрузке пилотирования. Кроме того, не исключается неисправность техники.На данный момент, на месте крушения самолета работают следователи, которые занимаются изучением обломков Ту-154, что, возможно, позволит пролить свет на причины масштабной трагедии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163992-news.html