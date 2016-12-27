В Новосибирске взорвалась петарда в руках 12-летнего школьника

В Новосибирске 23 декабря произошел инцидент, в результате которого в руках 12-летнего школьника взорвалась петарда. Сообщается, что пострадавший был направлен на осмотр медицинских работников с ожогами в области рук, шеи и головы.
По словам работников МВД по Новосибирской области, пострадавший 12-летний школьник во время инцидента находился дома, где и решил усовершенствовать петарду. В результате использования пиротехника взорвалась и обожгла ребенку руки, а также голову и шею. Мать школьника оказала первую помощь и вызвала работников скорой помощи. Отмечается, что после осмотра медики констатировали у пациента около 7% обгорелой кожи. Правоохранители определяют обстоятельства случившегося инцидента, в результате которого 12-летний школьник получил ожоги из-за взрыва петарды. Также медицинские работники напоминают родителям тщательней следить за использованием предметов пиротехники, которая опасна для детей и может стать причиной трагических последствий. Согласно сведениям сотрудников МЧС региона, житель Новосибирска не единственный пострадавший от взрыва петарды, так как за весь год было пять подобных случаев.
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