Врачи оперируют мужчину, угрожавшего взорвать ВТБ в Орехово-Зуево

По предварительным данным, мужчина в отделении банка на Центральном бульваре показал сотрудникам, что на нем пояс с якобы закрепленной бомбой. После этого он нарушитель сам себе нанес несколько ранений ножом в область шеи и потерял сознание от большой потери крови. Врачи в данный момент пытаются спасти ему жизнь.Отмечается, что взрывчатки на нападавшем не было. Разбирательство продолжается.

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