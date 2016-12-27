Врачи оперируют мужчину, угрожавшего взорвать ВТБ в Орехово-Зуево

Этим утром в Орехово-Зуево неизвестный ворвался в ВТБ банк и угрожал его взорвать. В настоящее время он находится на операционном столе.
По предварительным данным, мужчина в отделении банка на Центральном бульваре показал сотрудникам, что на нем пояс с якобы закрепленной бомбой. После этого он нарушитель сам себе нанес несколько ранений ножом в область шеи и потерял сознание от большой потери крови. Врачи в данный момент пытаются спасти ему жизнь.
Отмечается, что взрывчатки на нападавшем не было. Разбирательство продолжается.
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