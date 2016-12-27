В Якутии школьницу ударило током на новогоднем утреннике

16-летнюю школьницу одной из якутских школ ударило током на новогоднем утреннике. Инцидент произошел когда ученица 9 класса выступала на сцене, держа в руке микрофон. ЧП произошло 24 декабря в поселке Солнечный.
Со слов представителя местной администрации Василия Илларионова, школьница держала в руках микрофон, выступая на сцене. Вблизи провода от микрофона находился «угольник», соединенный с отопительной системой. Вероятно, это и послужило причиной удара током. Пострадавшую девочку госпитализировали в больницу. Медики после оказания помощи оценивают ее состояние как «удовлетворительное». По факту получения школьницей электрической травмы Прокуратура региона начала проверку.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163950-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.