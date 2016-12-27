В Якутии школьницу ударило током на новогоднем утреннике

Со слов представителя местной администрации Василия Илларионова, школьница держала в руках микрофон, выступая на сцене. Вблизи провода от микрофона находился «угольник», соединенный с отопительной системой. Вероятно, это и послужило причиной удара током.Пострадавшую девочку госпитализировали в больницу. Медики после оказания помощи оценивают ее состояние как «удовлетворительное». По факту получения школьницей электрической травмы Прокуратура региона начала проверку.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163950-news.html