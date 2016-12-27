Поэтесса Юлия Мамочева госпитализирована после отравления нейролептиками

Согласно информации, которой располагает портал Лайф.ру, поэтесса приняла таблетки и запила их алкоголем в одном из популярных в Москве ресторанов. После она выступила перед публикой, прочитав свои стихотворения. Позднее уже дома, говорят в СМИ, девушка призналась своей близкой подруге, что смешала алкогольные напитки с нейролептиками, та, в свою очередь, незамедлительно вызвала скорую. Причина таких действий Мамочевой не сообщается.Юлия Мамочева — рок-музыкант, журналистка, член Союза писателей России, поэтесса. Девушка успешно владеет четырьмя иностранными языками и является обладательницей ряда литературных премий.

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