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Генпркуратура РФ рассмотрит заявление Рынски с правовой точки зрения

Генпрокуратура Российской Федерации обязалась рассмотреть с правовой точки зрения скандальное заявление в социальных сетях журналистки и светского обозревателя Божены Рынски о некоторых жертвах трагедии ТУ-154. После обращения в прокуратуру Артема Кирьянова, представителя Общественной палаты РФ, об этом заявил член обвинительных органов Александр Куренной.
Генпркуратура РФ рассмотрит заявление Рынски с правовой точки зрения


Куренной сообщает, что заявление Кирьянова обязательно будет рассмотрено, но только после получения необходимого набора документов. Если будут выявлены признаки нарушения закона, Рынска понесет соответствующее наказание.

Напомним, что 25 декабря 2016 года, после известий о крушении пассажирского самолета в Краснодарском крае, сотрудница СМИ и писательница Божена Рынска опубликовала в своем Facebook поразительное сообщение. Из него стало понятно, что журналистка рада гибели своих коллег, репортеров канала НТВ. На протяжении последних дней Рынска не раз допускала подобные высказывания. Это и послужило причиной обращения Артема Кирьянова в прокуратуру.


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