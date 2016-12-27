СМИ стала известна приоритетная версия крушения Ту-154

Как передает издание ТАСС, ссылаясь на личные источники в спецслужбах, наиболее вероятной причиной крушения Ту-154 специалисты считают проблемы с двигателем, обусловленные попаданием туда посторонних предметов. Однако при этом, уточняют эксперты, пока нельзя исключать техническую неисправность самолета Минобороны или же ошибку во время пилотирования. Ранее также писалось о том, что представители следственной группы, работающей над инцидентом с Ту-154, допускают, что авария спровоцирована перезагрузкой в сочетании с техническими проблемами.Накануне СМИ также удалось узнать от очевидца, что при падении в воду самолет Минобороны находился в несколько необычном положении, словно экипаж лайнера предпринимал попытку осуществить посадку на воду. После этого Ту-154 начал стремительно погружаться в море.

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