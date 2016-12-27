Сводка АТО на сегодня 27 декабря 2016 года: по Широкино стреляли танки

За прошедшие сутки пророссийски настроенные боевики продолжили обстрелы позиций украинской армии. Всего состоялось 37 обстрелов.
На Мариупольском направлении по Широкино трижды огонь вели танки. Также зафиксированы обстрелы из 122-миллиметровой артиллерии и вооружения БМП, со ссылкой на пресс-центр штаба АТО. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Талаковке и Широкино. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному. Как узнал журналист ДжоинИнфоМедиа (Киев) Мария Рудницкая, украинские военные вынуждены были один раз открыть ответный огонь в районе Широкино. На Донецком направлении из минометов боевики вели огонь по Луганскому. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Авдеевке, Опытному, Южному, Зайцево и Луганскому. На Луганском направлении из гранатометов была обстреляна Станица Луганская.
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