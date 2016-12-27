Авиакатастрофа Ту-154 в России: на поверхность поднято тело командира лайнера

Поступают новые сообщения из Сочи, связанные с поисковыми работами на месте крушения лайнера Ту-154 Министерства обороны РФ.Водолазы подняли тело командира разбившегося в Черном море самолета Ту-154 Минобороны РФ Романа Волкова на поверхность. Об этом сообщает Joinfo.ua со ссылкой на ТАСС.«При подъеме крупных объектов фюзеляжа было обнаружено еще одно тело. При подъеме на берег по знакам отличия на форме было определено, что это командир корабля Роман Волков», – сказал собеседник агентства. По его словам, также на поверхность были подняты еще 70 фрагментов тел.Напомним, самолет Ту-154 Министерства обороны РФ упал в Черное море во время полета в Сирию накануне рано утром.

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