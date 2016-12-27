Авиакатастрофа Ту-154 в России: названа новая версия причины крушения

Продолжается расследование причин вчерашней катастрофы лайнера Минобороны РФ, упавшего в Черное море вблизи Сочи. Появилась новая версия причины падения, которая может быть вполне правдоподобной.Крушение над Черным морем Ту-154 с российскими военными на борту могло произойти из-за перегруза и отказа техники. Как сообщает Joinfo.ua, такую информацию распространило агентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.«Свидетельские показания и другие объективные данные, полученные в ходе расследования, говорят о том, что самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине — возможно, перегруза и технической неисправности — рухнул в море», — рассказал он.По словам собеседника, очевидцы рассказали, что самолет необычно долго летел слишком низко над землей, не набирая высоту.«Речь идет, скорее всего, о возможной поломке агрегатов, отвечающих за набор высоты, либо недостаточной тяге двигателей. При этом не исключен и человеческий фактор, который мог способствовать возникновению критической ситуации», — добавил он.Напомним, 25 декабря военный Ту-154, который вылетел из Сочи после дозаправки, и направлялся в Сирию, пропал с радаров диспетчеров.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163901-news.html