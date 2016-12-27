Новости АТО: Боевики применили артиллерию на Мариупольском направлении

Сегодняшние новости АТО свидетельствуют о том, что так называемое «перемирие» дошло до того, что украинским военным приходится открывать ответный огонь.
В течение сегодняшнего дня боевики незаконных вооруженных формирований продолжили обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба по проведению антитеррористической операции (АТО). «На Мариупольском направлении по Широкино трижды огонь вели танки противника. Также зафиксированы обстрелы из 122-миллиметровой артиллерии и БМП противника. Из минометов различных калибров боевики вели огонь по Талаковке и Широкино, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов стреляли по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному. С целью сохранения жизни личного состава украинские военные вынуждены были один раз открыть ответный огонь в районе Широкино», — говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook.
На Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали Авдеевку, Зайцево и Луганское. Всего же, как отмечают в штабе АТО, с начала текущих суток на Донбассе имело место 26 обстрелов.
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