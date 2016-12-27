Новости АТО: Боевики применили артиллерию на Мариупольском направлении

Сегодняшние новости АТО свидетельствуют о том, что так называемое «перемирие» дошло до того, что украинским военным приходится открывать ответный огонь.В течение сегодняшнего дня боевики незаконных вооруженных формирований продолжили обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба по проведению антитеррористической операции (АТО).«На Мариупольском направлении по Широкино трижды огонь вели танки противника. Также зафиксированы обстрелы из 122-миллиметровой артиллерии и БМП противника. Из минометов различных калибров боевики вели огонь по Талаковке и Широкино, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов стреляли по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному. С целью сохранения жизни личного состава украинские военные вынуждены были один раз открыть ответный огонь в районе Широкино», — говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook.На Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали Авдеевку, Зайцево и Луганское. Всего же, как отмечают в штабе АТО, с начала текущих суток на Донбассе имело место 26 обстрелов.

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