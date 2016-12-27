Авиакатастрофа Ту-154 в России: опознана первая жертва крушения

В понедельник вечером стало известно о том, что в Москве опознана первая жертва вчерашнего крушения лайнера Ту-154 Министерства обороны РФ, направлявшегося в Сирию.
В Москве опознали первую жертву крушения российского Ту-154, который разбился накануне над Черным морем, сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в медицинских кругах, информирует n. Сообщается, что сегодня утром в Москву прибыл самолет с телами погибших в крушении российского Ту-154 и начался процесс опознания. При чем, первую жертву уже опознали, однако СМИ не сообщили имя погибшего. В то же время медиа пока не располагают официальным подтверждением данной информации.
Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, упал в Черное море накануне рано утром вскоре после взлета с аэропорта Сочи.
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