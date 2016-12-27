Новости про самолет сегодня, 27.12.2016: очевидцы о причинах крушения, обнаружен черный ящик разбившегося Ту-154

Крушение Ту-154 в Сочи продолжает оставаться центральной темой во всем информационном пространстве нашей страны. Повышенный интерес граждан к этой авиакатастрофе обусловлен тем, что до сих пор непонятно, что же случилось с воздушным судном, в результате крушения которого погибли 92 человека.Ход расследования этой страшной воздушной аварии указывает на то, что спасателям удалось обнаружить один из черных ящиков разбившегося самолета. Всего же бортовых самописца - четыре. В ближайшее время находка будет поднята на поверхность. Какие-либо другие детали сотрудники спасательной службы пока не приводят.Вместе с этим накануне стало известно, что в районе крушения лайнера были найдена тела трех погибших. "В течение ночи в ходе поисковых работ обнаружены тела трех погибших и большое количество останков", - пояснил источник, знакомый с ситуацией.Генеральная прокуратура России даст правовую оценку заявлению журналистки Божены Рынски в соцсетях о погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем журналистах телекомпании НТВ. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в связи с обращением члена Общественной палаты РФ Артема Кирьянова в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания Рынски.По словам представителя Генпрокуратуры, "запрос Артема Кирьянова с просьбой проверить законность высказываний Божены Рынски в адрес журналистов телекомпании НТВ в день крушения авиалайнера Ту-154 в Краснодарском крае будет рассмотрен в установленном порядке, как только мы получим соответствующие документы"."Сообщению Божены Рынски, опубликованному в ее персональном аккаунте в Facebook, будет дана правовая оценка. Безусловно, в случае обнаружения признаков нарушения закона, мы примем все необходимые в данной ситуации меры реагирования", - добавил Куренной.Тем временем больше 70 тысяч человек на сайте change.org проголосовали за то, чтобы светского обозревателя Божену Рынску лишили гражданства. Они такие образом отреагировали на написанное Рынски о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи.Показания свидетелям помогли следствию определиться с основной версией падения ТУ-154.Как уточняется со ссылкой на близкий к расследованию источник, на основании показаний свидетелей крушения Ту-154 над Черным морем у следствия появилась приоритетная версия падения самолета.По информации издания, очевидцем стал, в частности, сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся на момент трагедии на катере в акватории Сочи.Свидетель произошедшего рассказал, что после вылета из Адлера Ту-154 сразу начал быстрое снижение к поверхности моря, "как будто собирался совершить на нее посадку", причем авиалайнер передвигался на низкой скорости и с "неестественно задранным вверх носом".Очевидец сравнил положение Ту-154 с мотоциклом, поставленным на заднее колесо."Еще через мгновение, по его словам, самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в волны и быстро затонул", - поведал очевидец трагических событий.По словам экспертов, описываемая свидетелем картина подтверждает тот факт, что причиной крушения лайнера могла стать ошибка пилота, попытавшихся слишком энергично поднять машину вверх.Таким образом, предположительно, самолет был выведен на закритические углы атаки, что привело к потере скорости и подъемной силы на крыльях и снижению Ту-154 к поверхности моря. Катастрофе могли способствовать технические факторы. Например, возможная перегруженность самолета (пилот в разговоре с диспетчером называл свою машину «тяжелой»), нарушение центровки лайнера его грузом, неправильная работа закрылков или стабилизатора машины, а также внезапное падение тяги двигателей.

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