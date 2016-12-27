Почему упал Ту-154 в Сочи: причины крушения самолета

Вопросов, связанных с причинами крушения самолета Ту-154 в Сочи, остается неимоверно большое количество. До сих пор остается непонятным, почему опытные пилоты, как следует из материалов предварительного расследования, допустили несколько роковых ошибок.
Сейчас сотрудники ФСБ рассматривают четыре основные версии случившегося крушения. К ним относятся грубейшая ошибка пилотов, критическая неисправность борта, плохое топливо, попадание в части двигателя инородного предмета. По-прежнему полагать, что имеет место теракт у следствия нет, как как на это не указывает ни одно из обстоятельств.
Тем временем, следователи опираются на заявления очевидца крушения Ту-154, дабы сделать вывод в пользу той или иной версии трагедии. Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ рассказал о странном положении лайнера, в котором он спускался на воду. По его словам, лайнер был похож на мотоцикл, поставленный на заднее колесо.
Также он отметил, что самолет неуклонно терял высоту, и у него был неестественно задран нос. В таком положении Ту-154 задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, и пошел ко дну.
Эксперты считают, что причиной такого падения в воду могли стать ошибки пилотирования. По их словам, экипаж Ту-154 попытался слишком резко поднять самолет вверх после того, как тот покинул аэродром на штатной скорости - 345 километров в час. В результате спустя несколько минут после взлета лайнер начал терять скорость и высоту.
Напомним, самолет Минобороны России Ту-154 потерпел крушение утром 25 декабря над Черным морем. На борту лайнера находились 92 человека - журналисты, военные, а также артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Все они направлялись в Сирию, где планировался новогодний концерт для российских военнослужащих.
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