Почему упал Ту-154 в Сочи: причины крушения самолета

Вопросов, связанных с причинами крушения самолета Ту-154 в Сочи, остается неимоверно большое количество. До сих пор остается непонятным, почему опытные пилоты, как следует из материалов предварительного расследования, допустили несколько роковых ошибок.Сейчас сотрудники ФСБ рассматривают четыре основные версии случившегося крушения. К ним относятся грубейшая ошибка пилотов, критическая неисправность борта, плохое топливо, попадание в части двигателя инородного предмета. По-прежнему полагать, что имеет место теракт у следствия нет, как как на это не указывает ни одно из обстоятельств.Тем временем, следователи опираются на заявления очевидца крушения Ту-154, дабы сделать вывод в пользу той или иной версии трагедии. Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ рассказал о странном положении лайнера, в котором он спускался на воду. По его словам, лайнер был похож на мотоцикл, поставленный на заднее колесо.Также он отметил, что самолет неуклонно терял высоту, и у него был неестественно задран нос. В таком положении Ту-154 задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, и пошел ко дну.Эксперты считают, что причиной такого падения в воду могли стать ошибки пилотирования. По их словам, экипаж Ту-154 попытался слишком резко поднять самолет вверх после того, как тот покинул аэродром на штатной скорости - 345 километров в час. В результате спустя несколько минут после взлета лайнер начал терять скорость и высоту.Напомним, самолет Минобороны России Ту-154 потерпел крушение утром 25 декабря над Черным морем. На борту лайнера находились 92 человека - журналисты, военные, а также артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Все они направлялись в Сирию, где планировался новогодний концерт для российских военнослужащих.

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