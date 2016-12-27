Очевидец рассказал о "странном положении" Ту-154 перед крушением

Как известно, свидетелем падения самолета Ту-154 около Сочи является сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который поведал журналистам о положении лайнера непосредственно перед крушением. Предварительно, самолет вместо набора высоты напротив снижался к уровню моря, как будто намереваясь сесть на воду. Также мужчина отметил, что хвост судна был неестественно задран, поэтому свидетель сравнил его с "мотоциклом на заднем колесе". Отмечается, что в последнее мгновение Ту-154 задел задней частью воду и хвост отвалился, а затем упал весь самолет и быстро погрузился в воду.Согласно данному описанию эксперты смогли предположить, что крушение Ту-154 так или иначе связано с неправильными действиями экипажа. Предполагается, что самолет мог потерять подъемную силу крыльев, что привело к снижению высоты, а пилоты со всей силы пытались поднять судно в воздух.

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