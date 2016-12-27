В Петербурге закрыли дамбу в связи с угрозой наводнения

Экстренные службы приняли решение закрыть дамбу в связи с усилением ветра и возможным повышением уровня воды до критических критериев, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.
По гидрологическому посту «Горный институт», по данным ведомства, ожидается подъем уровня воды до 110-140 см. В МЧС приняли решение закрыть водопропускные сооружения В1 — В6, а также судопропускное сооружение С2 КЗС. В то же время закрытие судопропускного сооружения С1не планируется
— Максимальный уровень подъема воды прогнозируется в период с 19:00 по 20:00 26 декабря, — отметили в МЧС.
Уровень воды, по данным на 16:45, составил плюс 99 см по гидрологическому посту «Горный институт» и плюс 91 см по гидрологическому посту КЗС С-1 со стороны Финского залива.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163823-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.