В Петербурге закрыли дамбу в связи с угрозой наводнения

Экстренные службы приняли решение закрыть дамбу в связи с усилением ветра и возможным повышением уровня воды до критических критериев, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.По гидрологическому посту «Горный институт», по данным ведомства, ожидается подъем уровня воды до 110-140 см.В МЧС приняли решение закрыть водопропускные сооружения В1 — В6, а также судопропускное сооружение С2 КЗС. В то же время закрытие судопропускного сооружения С1не планируется— Максимальный уровень подъема воды прогнозируется в период с 19:00 по 20:00 26 декабря, — отметили в МЧС.Уровень воды, по данным на 16:45, составил плюс 99 см по гидрологическому посту «Горный институт» и плюс 91 см по гидрологическому посту КЗС С-1 со стороны Финского залива.

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