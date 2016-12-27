В лесу под Петербургом обнаружен труп женщины

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела женщины, сообщили ИА «Ньюс» в СУ СК РФ по Ленинградской области.В следственном ведомстве рассказали, что в воскресенье, 25 декабря, в лесном массиве недалеко от автодороги между деревнями Медное Озеро и Елизаветинка Всеволожского района Ленинградской области было обнаружено тело женщины, на вид около 50-55 лет. В ходе осмотра потерпевшей, эксперты обнаружили на теле множественные колото-резанные ранения шеи и туловища. Ориентировочно, женщина умерла около 2-х недель назад.В настоящее время, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе установления личности погибшей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163822-news.html