МЧС: черные ящики Ту-154 еще не найдены

Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что бортовые самописцы Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем недалеко от Сочи еще не найдены, сообщает ТАСС.По его словам, к поиску обломков лайнера и тел погибших привлечены 45 судов, пять вертолетов и беспилотные летательные аппараты.В свою очередь министр труда Максим Топилин заявил, что выплаты родственникам погибших начнутся в ближайшее время, как только будут готовы необходимые документы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163821-news.html