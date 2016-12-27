МЧС: черные ящики Ту-154 еще не найдены

Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что бортовые самописцы Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем недалеко от Сочи еще не найдены, сообщает ТАСС. По его словам, к поиску обломков лайнера и тел погибших привлечены 45 судов, пять вертолетов и беспилотные летательные аппараты.
В свою очередь министр труда Максим Топилин заявил, что выплаты родственникам погибших начнутся в ближайшее время, как только будут готовы необходимые документы.
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