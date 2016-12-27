На улице Решетникова «Мазда» после столкновения с «Хондой» сбила пешехода

В понедельник, 26 декабря, в 9.30 на пересечении улицы Решетникова и Московского проспекта столкнулись автомобили «Мазда» и «Хонда», сообщили ИА «News» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. После столкновения «Мазда» вылетела на тротуар, где сбила мужчину в возрасте около 50 лет. Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
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