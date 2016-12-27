В страшном ДТП на Октябрьской набережной внедорожник смял «Дэу»

В понедельник, 26 декабря, в 00.15 у дома по Октябрьской набережной внедорожник «Мицубиси» на полном ходу влетел в седан «Дэу», сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу.
Удар был настолько мощным, что джип завалился на бок, а корейско-узбекская иномарка была практически разорвана на части. Отметим, что после столкновения водителя легковушки госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Что же касается водителя «Митсубиси», то он, по словам сотрудников отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, был пьян. Кроме того, полицейские выяснили, что виновник аварии ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
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