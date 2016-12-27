На улице Орджоникидзе тушили «Шкоду»

В воскресенье, 25 декабря, в 23.18 у дома 59-2 по улице Орджоникидзе загорелся автомобиль «Шкода Йети», сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. По словам пожарных, в чешской иномарке выгорел моторный отсек. В результате происшествия есть пострадавшие, спасатели не уточняют данных об их состоянии. Отметим, что возгорание было ликвидировано в 23.44 по мск. К ликвидации пожара привлекались два пожарно-спасательных расчета.
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