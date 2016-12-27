Путин объявил 26 декабря в России днем траура

Президент РФ Владимир Путин объявил 26 декабря в России днем общенационального траура. Об этом он заявил журналистам по прилету в Петербург, где глава государства планировал принять участие в световом шоу на Дворцовой площади. Световое представление будет отменено в связи с трауром.Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил сформировать государственную комиссию по расследованию крушения.Напомним, что под Сочи в Черном море рано утром 25 декабря потерпел катастрофу самолет Минобороны России Ту-154. На его борту находились 92 человека: 84 пассажиров и 8 членов экипажа.Самолет летел в Сирию и должен был приземлиться на аэродроме Хмеймим в Латакии. Ту-154 вылетел из Адлера в 5:20 по московском времени и через, как уточнили в Минобороны, две минуты исчез с радаров. По некоторым данным, самолет упал в море через семь минут после взлета. Позже его фрагменты были обнаружены в полутора километрах от побережья на глубине 50-70 метров.Основная версия катастрофы — техническая неисправность. Среди других версий эксперты называют теракт и ошибку пилотирования.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163817-news.html