В Петербурге мужчина обварил кипятком из чайника свою мать

В Петербурге сотрудники полиции задержали местного жителя, облившего кипятком свою мать.Как сообщили в петербургском главке, инцидент произошел еще 5 декабря в квартире одного из домов по Малому проспекту на Васильевском острове — 26-летний мужчина во время ссоры, «возникшей на почве неприязненных отношений», облил свою мать горячей водой из чайника.При этом с множественными ожогами различных частей тела ее госпитализировали спустя почти неделю — 11 декабря. Вскоре 52-летняя женщина скончалась в больнице.Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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