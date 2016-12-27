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Муж подтвердил гибель Доктора Лизы при крушении Ту-154

Муж подтвердил гибель Доктора Лизы при крушении Ту-154

При крушении самолета Ту-154 в Черном море погибла глава Фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Информацию журналистам подтвердил ее муж Глеб Глинка.

Всего на борту самолета, по уточненным данным Минобороны, находились 93 человека. По предварительной информации никто не выжил.

С началом вооруженного конфликта на востоке Украины Глинка оказывала помощь людям, проживающим в ДНР и ЛНР.

В 2015 и 2016 годах посещала украинскую летчицу, а ныне депутата Верховной Рады Надежду Савченко, которую судили в Ростове.
Глинка, как писали СМИ, предлагала Савченко признать вину и получить срок, после чего ее помилуют. С начала военной операции России в Сирии Глинка неоднократно посещала территорию этой арабской страны с гуманитарными миссиями — занималась доставкой и распределением лекарств, организацией оказания медицинской помощи гражданскому населению.

Глава Совета при президенте РФ Михаил Федотов рассказал, что она должна была лететь в Сирию, на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии. Федотов позже в эфире «Дождя» рассказал, что хотел лететь в Сирию на том же рейсе. Сообщается также, что на борту разбившегося самолета должна была находиться Татьяна Москалькова — уполномоченный по правам человека.


Доктор Лиза две недели назад: Мы никогда не уверены, что вернемся назад живыми. И я знаю, о чем я говорю pic.twitter.com/hLtD97HC2H

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 декабря 2016 г.


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