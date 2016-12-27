На Гаванской улице тушили сильный пожар по №1 бис

В субботу, 25 декабря, в 20.20 в доме 33 по улице Гаванской вспыхнул сильный пожар по №1 бис, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу.
По словам пожарных, на пятом этаже загорелась обстановка в двухкомнатной квартире на площади 50 квадратных метров.
Пожар удалось ликвидировать спустя двадцать пять минут усилиями восьми пожарно-спасательных расчетов. Свидетели происшествия отмечают, что сотрудники МЧС вытащили из горящей квартиры мужчину. О его состоянии пока ничего не известно.
Соня Тихановская / ИА «News»
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163814-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.