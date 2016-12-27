На Гаванской улице тушили сильный пожар по №1 бис

В субботу, 25 декабря, в 20.20 в доме 33 по улице Гаванской вспыхнул сильный пожар по №1 бис, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу.По словам пожарных, на пятом этаже загорелась обстановка в двухкомнатной квартире на площади 50 квадратных метров.Пожар удалось ликвидировать спустя двадцать пять минут усилиями восьми пожарно-спасательных расчетов.Свидетели происшествия отмечают, что сотрудники МЧС вытащили из горящей квартиры мужчину. О его состоянии пока ничего не известно.Соня Тихановская / ИА «News»

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