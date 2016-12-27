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Очевидцы крушения Ту-154 в Сочи раскрыли детали катастрофы

Очевидцы крушения Ту-154 в Сочи раскрыли детали катастрофы
В процессе расследования страшной катастрофы с крушением военного самолета Ту-154 в Сочи вскрываются новые подробности, которые, в том числе, строятся на основе показаний очевидце трагедии. Благодаря этому, можно сделать определенные выводы о произошедшем.

Один из очевидцев крушения Ту-154 раскрыл детали о тех событиях, которые предшествовали столкновению воздушной машины с поверхностью воды Черного моря. Он пояснил, что действия экипажа самолета свидетельствовали о том, что члены экипажа до последнего пытались посадить воздушное судно на водную гладь.

В частности, некоторые подробности о тех роковых событиях поведал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ России, находившийся в момент катастрофы на катере рядом с Сочи. Он пояснил, что самолет, вылетевший несколько минут назад из аэропорта Адлера, вместо того, чтобы набирать высоту стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто намеревался приземлись в Черном море.

Вместе с этим свидетель подчеркнул, что положение лайнера в воздухе ему показалось чрезмерно странным, потому что летел он с неестественно задранным носом, что совсем не ассоциируется с нормальной посадкой. Он даже сравнил эту картину с мотоциклом, поставленным на заднее колесо. Спустя несколько секунд самолет задел поверхность моря хвостов, который после удара отвалился, тогда как остальные части лайнера быстро затонули.

Специалисты, проанализировав эти показания очевидца, пришли к выводу, что подобная ситуация в той или иной мере связана с неправильными действиями экипажа. Судя по всему, пилоты слишком энергично пытались поднять машину на взлет, тогда как в этот момент находились над поверхностью воды. В результате этого Ту-154 оказался на закритических углах атаки, что и привело к потере скорости подъемной силы крыльев и дальнейшему резкому снижению высоты самолета.

Тем временем, накануне в Минобороны отчитались, что часть фюзеляжа с иллюминаторами поднята с места крушения воздушного судна в Черном море и была доставлена на берег. Помимо этого, обнаружена хвостовая часть самолета с фрагментами двигателя и еще несколько обломков.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение накануне, 25 декабря. На борту воздушного судна находились 92 человека, в том числе военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и сотрудники СМИ. В связи с трагедией в понедельник по стране объявлен национальный траур. Следствие рассматривает четыре основные версии катастрофы.


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