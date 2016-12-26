Пожар в Королеве сейчас: 50 человек остались без крыши над головой

Утром в городе Королев произошел крупный пожар. Сообщается о возгорании четырехэтажного здания, пламя охватило около двух тысяч квадратных метров. Эту информацию передает издание «ВЕСТИ.RU».О пожаре стало известно рано утром, а именно в 4 часа поступил звонок в МЧС. Возгорание очень быстро захватывало жилые квартиры. Когда пожарные были на месте происшествия, огонь уже успел охватить площадь размером в 500 кв.м. Один из очевидцев инцидента рассказывает: «Было очень ярко, огонь был настолько сильным, что стоял нереальный дым. В квартире не особо ощущалось».Необходимо уточнить, что здание было построено в 30-е годы, имеет несколько корпусов. Здесь снимали киноленту «Республика ШКИД». В одном из корпусов проживали люди. В результате происшествия 18 семей, в которых насчитывается 50 человек, перед новогодними праздниками остались без жилья. Жители сгоревшего здания в отчаянии, некоторые около 30 лет наживали имущество и в один миг все сгорело. Очаг возгорания начал распространяться с одной квартиры, которую снимал мужчина. Предполагается, что квартирант мог напиться и уснуть с сигаретой. Данный мужчина на данный момент находится в реанимации, он является одним из пострадавших в этом пожаре. Многие жильцы дома смогли покинуть свое жилье самостоятельно. Некоторые не смогли выйти из своих квартир, тогда им на помощь пришли спасатели, которые быстро эвакуировали их из горящего здания. На данный момент пожар потушен, проводится установка причин инцидента.

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