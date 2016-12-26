Причина крушения Ту-154 в районе Сочи: восходящий поток мог спровоцировать катастрофу

Вчера произошло крушение Ту-154 в Сочи. Ужасная катастрофа забрала жизни 92 человек. Эксперты считают, что одной из возможных причин, из-за которой произошло крушение, является восходящий поток. Так, пилоты могли не удержать самолет во время взлета, и уйти в штопор. Об этом сообщает сайт «LIFE».«Происшествие случилось через несколько минут после вылета из аэропорта, воздушное судно упало недалеко от побережья. Исходя из этих данных, можно говорить, что при наборе высоты борт вошел в восходящий поток, после последовал штопор», — рассказал Сергей Крутоусов, который является экспертом в авиационном направлении.Мужчина считает, что самолет в это время вошел на границу суши и моря. Поэтому можно говорить о попадании лайнера в восходящий поток. Данный угол атаки привел к сваливанию на крыло, а далее самолет в ступоре упал в воду. Также эксперты говорят о возможной ошибке самих пилотов.«Когда набиралась высота, они не определили необходимый угол. Трудность процесса пилотирования данного действия в штурвальном режиме состоит в скоростной выдержки», — добавил Крутоусов.Необходимо уточнить, что лайнер проходил плановый ремонт два года назад. На борту самолета находились военнослужащие, Доктор Лиза, двое гос.служащих, ансамбль им.Александрова и журналисты. На сегодняшний день удалось обнаружить лишь 11 тел.

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