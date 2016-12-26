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Причина крушения Ту-154 в районе Сочи: восходящий поток мог спровоцировать катастрофу

Причина крушения Ту-154 в районе Сочи: восходящий поток мог спровоцировать катастрофу


Вчера произошло крушение Ту-154 в Сочи. Ужасная катастрофа забрала жизни 92 человек. Эксперты считают, что одной из возможных причин, из-за которой произошло крушение, является восходящий поток. Так, пилоты могли не удержать самолет во время взлета, и уйти в штопор. Об этом сообщает сайт «LIFE».

«Происшествие случилось через несколько минут после вылета из аэропорта, воздушное судно упало недалеко от побережья. Исходя из этих данных, можно говорить, что при наборе высоты борт вошел в восходящий поток, после последовал штопор», — рассказал Сергей Крутоусов, который является экспертом в авиационном направлении.

Мужчина считает, что самолет в это время вошел на границу суши и моря. Поэтому можно говорить о попадании лайнера в восходящий поток. Данный угол атаки привел к сваливанию на крыло, а далее самолет в ступоре упал в воду. Также эксперты говорят о возможной ошибке самих пилотов.

«Когда набиралась высота, они не определили необходимый угол. Трудность процесса пилотирования данного действия в штурвальном режиме состоит в скоростной выдержки», — добавил Крутоусов.

Необходимо уточнить, что лайнер проходил плановый ремонт два года назад. На борту самолета находились военнослужащие, Доктор Лиза, двое гос.служащих, ансамбль им.Александрова и журналисты. На сегодняшний день удалось обнаружить лишь 11 тел.


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