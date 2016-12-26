Водолазы подняли на поверхность еще 70 фрагментов тел с разбившегося Ту-154

Водолазы подняли на поверхность еще 70 фрагментов тел жертв с потерпевшего крушение самолета Ту-154. Согласно последним данным, за время проведенной спасательной операции удалось обнаружить и поднять на поверхность 12 тел и еще 200 фрагментов погибших.
Ранее специалисты сообщили об идентификации Романа Волкова, капитана потерпевшего крушение самолета Ту-154. Кроме того, идентифицировано тело Оксаны Бадрутдиновой, занимавшей должность помощника руководителя Департамента культуры Минобороны РФ.
Ранее источники в следственной группе заявляли, что одной из рассматривающихся причин трагедии, наравне с техническими неполадками, является перегрузка. Об этом свидетельствуют показания очевидцев и изученные специалистами материалы. Автор: Пчелкин Руслан
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