На "зебре" в Петербурге грузовик опрокинулся на пешеходов

Согласно данным источников, зафиксирован инцидент около двух часов дня во Фрунзенском районе Северной столицы, когда грузовое авто марки Hyundai на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской улицы намеревалось повернуть. Авто потеряло равновесие недалеко от пешеходного перехода, повалившись набок и задев трех случайных пешеходов. В результате инцидента, по словам пользователей одной из групп во "ВКонтакте", одну потерпевшую доставили в реанимацию, другие также получили различные травмы. О судьбе водителя Hyundai сведения не предоставляются.Представители ГУ МВД Петербурга подтвердили факт ДТП, но не уточнили количество пострадавших и степень их повреждений. Согласно словам очевидцев, на месте работали представители органов правопорядка, а также медики.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163664-news.html