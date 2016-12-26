На "зебре" в Петербурге грузовик опрокинулся на пешеходов

В Санкт-Петербурге на одном из перекрестков грузовое авто опрокинулось на случайных прохожих, что произошло прямо на зебре. Предварительно, вследствие инцидента под транспортным средством оказались трое граждан, передает портал LIFE.
Согласно данным источников, зафиксирован инцидент около двух часов дня во Фрунзенском районе Северной столицы, когда грузовое авто марки Hyundai на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской улицы намеревалось повернуть. Авто потеряло равновесие недалеко от пешеходного перехода, повалившись набок и задев трех случайных пешеходов. В результате инцидента, по словам пользователей одной из групп во "ВКонтакте", одну потерпевшую доставили в реанимацию, другие также получили различные травмы. О судьбе водителя Hyundai сведения не предоставляются. Представители ГУ МВД Петербурга подтвердили факт ДТП, но не уточнили количество пострадавших и степень их повреждений. Согласно словам очевидцев, на месте работали представители органов правопорядка, а также медики. Автор: Курило Марина
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