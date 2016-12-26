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В Сочи полиция заблокировала входы на пляжи

Полиция Сочи заблокировала выходы на городские пляжи. В область действия запрета на выход к морю попали Адлер и Хоста, куда волны могут принести обломки затонувшего Ту-154.

В Сочи полиция заблокировала входы на пляжи


По информации, которая попала в СМИ от представителей мэрии Сочи, они намерены предотвратить доступ посторонних на пляжи городов. Полицейские патрули будут блокировать вход горожан в запретную зону, куда волны могут выбросить фрагменты затонувшего 25 декабря пассажирского самолета Ту-154, на борту которого находилось 93 человека.

Помимо постов полиции на пляжах курортных городов работают спасатели и работники администрации города, которые введут наблюдение за береговой полосой. По состоянию на вечер 26 декабря новых элементов на берегу Сочи найдено не было.

Ранее «Актуальные новости» писали, что Росморречфлот прекратил поисковые работы на море, аргументировав свое решение отсутствием обломков на поверхности. По их мнению, продолжать работы имеет смысл только на глубине.
Автор: Погорелова Анастасия


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