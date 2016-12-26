Список погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем: семьям жертв выплатят компенсацию

Вчера в Сочи произошла ужасная авиакатастрофа, в результате которой погибло 92 человека. Министерство обороны РФ опубликовало список погибших. В самолете находились журналисты российских телеканалов, правозащитница Елизавета Глинка, военный ансамбль, военнослужащие. Об это рассказывают российские интернет-издания.Минобороны планирует выплату компенсации семьям погибших: «Родственники каждого военнослужащего и гражданского служащего в соответствии с законодательством получат денежную компенсацию в размере 5,8 млн рублей». Сообщается, что выплатами займется страховая компания «СОГАЗ». В данной организации застрахована ответственность Министерства обороны по причине нанесения вреда имуществу и жизни во время эксплуатации воздушных судов. Контракт между военным ведомством и компанией действует более года. Неравнодушные пользователи виртуальной сети продолжают выражать соболезнования родным и семьям погибших в катастрофе.Напомним, Ту-154 совершал полет в Сирию, на его борту находились журналисты, Доктор Лиза, военнослужащие, ансамбль им.Александрова и двое гос.служащих. Всего на борту лайнера было 92 человека, пока удалось обнаружить тела 11 человек. Изначально предполагали, что самолет рухнул в горах, но благодаря масляному пятну удалось быстро отыскать настоящее место происшествия.

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