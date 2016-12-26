Авторизация
 
  • 19:40 – Константин Хабенский завершил съемки в кинокартине "Селфи" 
  • 19:40 – Эксперты сравнили знания российских и британских школьников 
  • 19:37 – Флагман Samsung Galaxy S8 получит 8 ГБ ОЗУ 
  • 19:37 – Эксперты Forbes назвали самые популярные книги 2016 года 


Самолет Минобороны Ту-154 рухнул в Черное море, пропал, новости сегодня, 26.12.2016

Самолет Минобороны Ту-154 рухнул в Черное море, пропал, новости сегодня, 26.12.2016

Крушение самолета в Сочи — последние новости на informvest.net



Самолет Минобороны Ту-154 рухнул в Черное море, пропал, новости сегодня, 26.12.2016. В столичном аэропорту «Чкаловский» приземлился самолет Ил-76, доставивший в Москву первые тела жертв авиакатастрофы над Черным морем. На борту Минобороны РФ — 10 тел и 86 фрагментов. Уже назначены процедуры опознания и генетической экспертизы, передает informvest.net.

Горожане, в свою очередь, продолжают нести цветы к телецентру «Останкино» на северо-западе Москвы в память о погибших журналистах. Отметим, что спасатели продолжают заниматься поисковыми работами.

Напомним, что Ту-154 потерпел крушение утром 25 декабря, когда выполнял рейс из Подмосковья в Сирию. После дозаправки он вылетел из аэропорта Адлера и вскоре просто пропал с радаров. Позднее стало известно, что самолёт упал в Чёрное метро. На его борту находилось 92 человека, основная масса которых были артистами ФБГУ «Ансамбль им. Александрова». Также там были чиновники, представитель международной общественной организации «Справедливая помощь» Доктор Лиза и работники различных СМИ.
Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днём траура по погибшим в этой катастрофе.

Самолет Минобороны Ту-154 рухнул в Черное море, пропал, новости сегодня, 26.12.2016, версии и причины

Самолет военно-транспортной авиации Ту-154Б-2 (бортовой номер RA-85572) с восемью членами экипажа и 84 пассажирами вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский около 1:30 по московскому времени. Чтобы осуществить перелет до авиабазы Хмеймим (сирийская провинция Латакия), ему требовалось дозаправиться — для российских военных самолетов воздушное пространство Турции закрыто, поэтому лайнеру предстояло сделать большой крюк, огибая эту страну. Предполагалось, что дозаправка будет проведена на аэродроме Моздок (Северная Осетия), однако из-за плохих погодных условий командиру воздушного судна (КВС) Роману Волкову было рекомендовано приземлиться в Адлере.

Вылет из сочинского аэропорта трагедии не предвещал. Судя по появившимся в интернете фрагментам переговоров диспетчера и КВС, серьезных нештатных ситуаций при выруливании на взлетно-посадочную полосу не было, лишь в самом начале обратили внимание на не убранный от колеса тормозной башмак. Пилот запросил полный разбег, напомнив, что самолет «тяжелый», после чего, примерно в 5:20, получил разрешение на взлет. Примерно в 5:24 он взлетел. Через 2 минуты 44 секунды диспетчер вызвала борт, сообщила о «подходе» — встречном самолете, осуществляющем посадку. Транспортник подтвердил получение команды, а уже считаные секунды спустя на вызов «подхода» не ответил. Тот запросил аэродром и сообщил об этом, после чего Ту-154 стали вызывать на всех частотах, но он не отвечал. Одновременно пропала и отметка Ту-154Б-2 на экранах радаров. Не поступило наземным службам и сигнала тревоги, для подачи которого КВС достаточно нажать тумблер на приборной панели.

Самолет Минобороны Ту-154 рухнул в Черное море, пропал, новости сегодня, 26.12.2016. За прошедшее время, как пояснил один из пилотов, летающих на Ту-154, экипаж должен был выключить фары, убрать шасси, а также закрылки — сначала наполовину, до 15 градусов, а при достижении скорости 360 км/ч — полностью. Иными словами, первые две минуты требуются экипажу на то, чтобы перевести машину из взлетной в полетную конфигурацию и продолжить набор высоты 1200–1500 м. Этот этап взлета пилот охарактеризовал как относительно спокойный. Добавим, что при взлете из Адлера метеоусловия были практически идеальными.

Самолет Минобороны Ту-154 рухнул в Черное море, пропал, новости сегодня, 26.12.2016. О ЧП практически сразу доложили министру обороны Сергею Шойгу, который собрал своих подчиненных на экстренное совещание. После него в Минобороны РФ подтвердили, что самолет потерпел крушение в 1,5 км от черноморского побережья Сочи. Позже направленные на место происшествия поисково-спасательные группы обнаружили фрагменты корпуса самолета, разбросанные личные вещи и несколько тел. По словам очевидцев, катера МЧС сначала обследовали большую территорию к северо-западу от Адлера, а затем сосредоточились на траверзе мыса Видный близ поселка Хоста. Днем полиция оцепила подходы к пляжу и пирсу санатория «Мыс Видный», куда начали прибывать катера с собранными на поверхности моря вещами, а также с телами погибших.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163656-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4189
+0.00%
72.5566
+0.05%
1.1397
-0.09%
0.2085
-1.42%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 364
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 873
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 863
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 703
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 629
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 564
  • 0
Вести Недели с Дмитрием Киселевым 18/12/2016 смотреть онлайн
  • 14:22
  • 539
  • 0
Бой Усик - Мчуну смотреть онлайн (17.12.2016)
  • 19:16
  • 535
  • 0
Константин Хабенский завершил съемки в кинокартине
  • 19:40
  • 0
  • 0
Эксперты сравнили знания российских и британских школьников
  • 19:40
  • 0
  • 0
Флагман Samsung Galaxy S8 получит 8 ГБ ОЗУ
  • 19:37
  • 0
  • 0
Эксперты Forbes назвали самые популярные книги 2016 года
  • 19:37
  • 0
  • 0
Голливудская звезда «похоронила» живого Боя Джорджа вместо Джорджа Майкла
  • 19:37
  • 0
  • 0
Сергей Безруков и Данила Козловский названы актёрами года
  • 19:37
  • 0
  • 0
В Сети появился трейлер десятого сезона «Доктор Кто»
  • 19:37
  • 0
  • 0
Эксперты составили рейтинг самых читающих городов на территории России
  • 19:37
  • 0
  • 0
Константин Хабенский завершил съемки в кинокартине
  • 19:40
  • 0
  • 0
Эксперты сравнили знания российских и британских школьников
  • 19:40
  • 0
  • 0
Флагман Samsung Galaxy S8 получит 8 ГБ ОЗУ
  • 19:37
  • 0
  • 0
Эксперты Forbes назвали самые популярные книги 2016 года
  • 19:37
  • 0
  • 0
Голливудская звезда «похоронила» живого Боя Джорджа вместо Джорджа Майкла
  • 19:37
  • 0
  • 0
Сергей Безруков и Данила Козловский названы актёрами года
  • 19:37
  • 0
  • 0
В Сети появился трейлер десятого сезона «Доктор Кто»
  • 19:37
  • 0
  • 0
Эксперты составили рейтинг самых читающих городов на территории России
  • 19:37
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров