Самолет Минобороны Ту-154 рухнул в Черное море, пропал, новости сегодня, 26.12.2016

Крушение самолета в Сочи — последние новости на informvest.net. В столичном аэропорту «Чкаловский» приземлился самолет Ил-76, доставивший в Москву первые тела жертв авиакатастрофы над Черным морем. На борту Минобороны РФ — 10 тел и 86 фрагментов. Уже назначены процедуры опознания и генетической экспертизы, передает informvest.net.Горожане, в свою очередь, продолжают нести цветы к телецентру «Останкино» на северо-западе Москвы в память о погибших журналистах. Отметим, что спасатели продолжают заниматься поисковыми работами.Напомним, что Ту-154 потерпел крушение утром 25 декабря, когда выполнял рейс из Подмосковья в Сирию. После дозаправки он вылетел из аэропорта Адлера и вскоре просто пропал с радаров. Позднее стало известно, что самолёт упал в Чёрное метро. На его борту находилось 92 человека, основная масса которых были артистами ФБГУ «Ансамбль им. Александрова». Также там были чиновники, представитель международной общественной организации «Справедливая помощь» Доктор Лиза и работники различных СМИ.Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днём траура по погибшим в этой катастрофе.Самолет военно-транспортной авиации Ту-154Б-2 (бортовой номер RA-85572) с восемью членами экипажа и 84 пассажирами вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский около 1:30 по московскому времени. Чтобы осуществить перелет до авиабазы Хмеймим (сирийская провинция Латакия), ему требовалось дозаправиться — для российских военных самолетов воздушное пространство Турции закрыто, поэтому лайнеру предстояло сделать большой крюк, огибая эту страну. Предполагалось, что дозаправка будет проведена на аэродроме Моздок (Северная Осетия), однако из-за плохих погодных условий командиру воздушного судна (КВС) Роману Волкову было рекомендовано приземлиться в Адлере.Вылет из сочинского аэропорта трагедии не предвещал. Судя по появившимся в интернете фрагментам переговоров диспетчера и КВС, серьезных нештатных ситуаций при выруливании на взлетно-посадочную полосу не было, лишь в самом начале обратили внимание на не убранный от колеса тормозной башмак. Пилот запросил полный разбег, напомнив, что самолет «тяжелый», после чего, примерно в 5:20, получил разрешение на взлет. Примерно в 5:24 он взлетел. Через 2 минуты 44 секунды диспетчер вызвала борт, сообщила о «подходе» — встречном самолете, осуществляющем посадку. Транспортник подтвердил получение команды, а уже считаные секунды спустя на вызов «подхода» не ответил. Тот запросил аэродром и сообщил об этом, после чего Ту-154 стали вызывать на всех частотах, но он не отвечал. Одновременно пропала и отметка Ту-154Б-2 на экранах радаров. Не поступило наземным службам и сигнала тревоги, для подачи которого КВС достаточно нажать тумблер на приборной панели.За прошедшее время, как пояснил один из пилотов, летающих на Ту-154, экипаж должен был выключить фары, убрать шасси, а также закрылки — сначала наполовину, до 15 градусов, а при достижении скорости 360 км/ч — полностью. Иными словами, первые две минуты требуются экипажу на то, чтобы перевести машину из взлетной в полетную конфигурацию и продолжить набор высоты 1200–1500 м. Этот этап взлета пилот охарактеризовал как относительно спокойный. Добавим, что при взлете из Адлера метеоусловия были практически идеальными.. О ЧП практически сразу доложили министру обороны Сергею Шойгу, который собрал своих подчиненных на экстренное совещание. После него в Минобороны РФ подтвердили, что самолет потерпел крушение в 1,5 км от черноморского побережья Сочи. Позже направленные на место происшествия поисково-спасательные группы обнаружили фрагменты корпуса самолета, разбросанные личные вещи и несколько тел. По словам очевидцев, катера МЧС сначала обследовали большую территорию к северо-западу от Адлера, а затем сосредоточились на траверзе мыса Видный близ поселка Хоста. Днем полиция оцепила подходы к пляжу и пирсу санатория «Мыс Видный», куда начали прибывать катера с собранными на поверхности моря вещами, а также с телами погибших.

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