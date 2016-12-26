У сына экс-директора рынка «Садовод» похитили иномарку за 1,5 млн руб

Известно, что в правоохранительные органы обратилась Валерия Плиева, которая является экс-директором рынка, с сообщением о том, что автомобиль Toyota, принадлежавший ее сыну, был похищен неизвестными лицами. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

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